Путин пошутил над ведущей-американкой

Путин добавил, что «однополярный мир с таким качеством проведения дискуссии» его устраивает. Свое заявление президент сделал на пленарном заседании, в котором приняли участие Додон, Керн и Моди. На переговорах обсуждались отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем.