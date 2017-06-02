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Путин пошутил над ведущей-американкой
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в шутку заявил, что главами ведущих стран мира на пленарном заседании Петербургского экономического форума командует американка. Слова главы государства о ведущей Мегин Келли передает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.
«Вот мы сидим, обсуждаем много проблем — представитель Индии (премьер-министр Нарендра Моди – прим. Рамблер), одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза (канцлер Австрии Кристиан Керн – прим. Рамблер), представитель малой страны на постсоветском пространстве (президент Молдавии Игорь Додон – прим. Рамблер), то есть все регионы представлены. И вот господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит всеми командует, мне последнее слово дала», — заявил Путин.
Путин добавил, что «однополярный мир с таким качеством проведения дискуссии» его устраивает. Свое заявление президент сделал на пленарном заседании, в котором приняли участие Додон, Керн и Моди. На переговорах обсуждались отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем.
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