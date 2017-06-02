CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ

ВВС США дислоцировали в Великобритании стратегические бомбардировщики B-52 и 800 военных летчиков в качестве поддержки серии плановых военных учений, которые страны НАТО проведут в этом месяце. Маневры запланированы в том числе в Балтийском море, в Арктике и на территории ряда стран, граничащих с Россией. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Тренировки с союзниками и общими партнерами улучшают координацию между ними и позволяют ВВС США выстроить долговременное взаимодействие, необходимое для противодействия широкому перечню глобальных вызовов", - приводит телекомпания заявление американских ВВС.

Учения НАТО Baltops-2017 начались с портовой фазы в польском Щецине с участием около 40 кораблей из 14 стран альянса. Baltops проводятся в Балтийском море с 1972 года. Изначально в этих маневрах принимали участие только входившие на тот момент в НАТО страны. С 1993 года к ним присоединились государства бывшего Восточного блока, в том числе Польша.

3-15 июня в Латвии пройдут учения НАТО Saber Strike 2017 ("Удар сабли - 2017") при участии свыше 2 тыс. солдат стран - участниц альянса. В ходе маневров будет совершенствоваться сотрудничество вооруженных сил участвующих стран, готовность и боевые возможности, а также способность союзников быстро реагировать и перемещать силы.

Североатлантический альянс 31 мая начал учения "Благородный прыжок" (Noble Jump - NOJP17) на территории Болгарии, Греции и Румынии. Целью названа демонстрация способности сил НАТО провести размещение в потенциальной кризисной зоне в кратчайшие сроки. В маневрах принимают участие Албания, Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния и США. Из примерно 4 тысяч человек личного состава около 1,9 тысячи представляют сухопутные подразделения Сил быстрого реагирования.

В конце мая учения Arctic Challenge Exercise (ACE) с участием десяти европейских стран, а также США и Канады начались в финской Лапландии. Штабы маневров находятся в городе Рованиеми в Финляндии, Будё в Норвегии и Лулео в Швеции, планируется задействовать более 100 самолетов и вертолетов: истребители, самолеты- заправщики, спасательные вертолеты и самолеты-радары НАТО с системой AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления), а также американский B-52.