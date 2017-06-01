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Лежать на месте: Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком, кусающим Путина
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, изобразив последнего щенком.
Встреча лидеров двух стран состоялась в минувший понедельник в Версале.
На рисунке с заголовком "Макрон принял Путина", напечатанном на страницах свежего номера издания, запечатлен одетый в строгий костюм российский лидер, в руку которого вцепилась собака с головой Макрона.
"Лежать на месте", — говорит Путин красноглазому существу.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.
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