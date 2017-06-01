Лежать на месте: Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком, кусающим Путина

Встреча лидеров двух стран состоялась в минувший понедельник в Версале.

На рисунке с заголовком "Макрон принял Путина", напечатанном на страницах свежего номера издания, запечатлен одетый в строгий костюм российский лидер, в руку которого вцепилась собака с головой Макрона.

"Лежать на месте", — говорит Путин красноглазому существу.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.