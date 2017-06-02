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WSJ: Белый дом создал группу для работы с запросами по расследованию о России
Белый дом создал группу экспертов, которые будут взаимодействовать со следователями и журналистами по поводу расследования о "российском вмешательстве". Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Группа, в частности, будет состоять из юристов, исследователей и специалистов по коммуникациям. Источник подчеркнул, что это позволит администрации излишне не отвлекаться на запросы по расследованию о "российском вмешательстве".
Также, по словам источника, в подразделение войдут глава аппарата Белого дома Райанс Прибус, советник Стив Бэннон, а также зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее сообщалось, что конгресс США направил семь повесток по делу о "вмешательстве" России.
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