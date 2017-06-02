WSJ: Белый дом создал группу для работы с запросами по расследованию о России

Белый дом создал группу экспертов, которые будут взаимодействовать со следователями и журналистами по поводу расследования о "российском вмешательстве". Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Группа, в частности, будет состоять из юристов, исследователей и специалистов по коммуникациям. Источник подчеркнул, что это позволит администрации излишне не отвлекаться на запросы по расследованию о "российском вмешательстве".

Ранее сообщалось, что конгресс США направил семь повесток по делу о "вмешательстве" России.