В МИД России заявили о готовности к конструктивному диалогу с Украиной

Россия открыта к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, несмотря на недружественные шаги со стороны киевских властей. Об этом говорится в сообщении российского МИД , опубликованном по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

«Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаём повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придём к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами», — заявили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, переворот в Киеве в 2014 году привёл к тому, что нынешние отношения между Россией и Украиной «далеки от духа и буквы Договора 1997 года».

«Однако само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД России выразили надежду на то, что Киев переболеет «оранжевым вирусом».