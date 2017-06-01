Путин пригрозил снять мультик про Минфин



Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских мультипликационных студий пообещал выделить из резервного фонда до 500 миллионов рублей на поддержку отечественной анимационной отрасли. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.



«Я поговорю с Минфином , если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — пошутил глава государства.



Мультипликаторы сообщили президенту, что общий объем ежегодной господдержки отрасли составляет около 800 миллионов рублей — это примерно четверть тех средств, которые потратили в США на одну серию мультфильма «Шрек». Генпродюсер группы компаний «Рикки» Илья Попов , в частности, попросил у президента один миллиард рублей на ближайшие пять лет.

Кроме того, представители анимационных компаний обратились к главе государства с просьбой облегчить налоговую нагрузку по тому же принципу, что и в IT-индустрии. Это предложение Путин поддержал. «Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами», — сказал он.



Путин провел встречу с руководителями Ассоциации анимационного кино, на которой присутствовали представители компаний «Анимаккорд», «Мельница», «Визарт», «Рики», «КиноАтис» и «Союзмультфильм» 31 мая. Мероприятие было посвящено проблемам и перспективам развития анимационной индустрии в России.