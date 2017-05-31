Песков объяснил визит Путина в старообрядческую церковь

Владимир Путин посетил старообрядческую церковь в Москве. В Кремле объяснили посещение тем, что президент общается с представителями всех российских конфессий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Это далеко не первая встреча, и с Корнилием (Титовым, митрополит Московской и Всея Руси Русской старообрядческой церкви – прим. Рамблер) они общались на разных церемониях и мероприятиях, то есть это множественное общение. Даже на моей памяти это далеко не первая встреча», — заявил Песков.