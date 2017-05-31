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Песков объяснил визит Путина в старообрядческую церковь
Владимир Путин посетил старообрядческую церковь в Москве. В Кремле объяснили посещение тем, что президент общается с представителями всех российских конфессий. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Это далеко не первая встреча, и с Корнилием (Титовым, митрополит Московской и Всея Руси Русской старообрядческой церкви – прим. Рамблер) они общались на разных церемониях и мероприятиях, то есть это множественное общение. Даже на моей памяти это далеко не первая встреча», — заявил Песков.
Во время встречи в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви Путин подарил митрополиту старообрядческую книгу о житие святого Николая Чудотворца. 25 мая президент России посетил Сретенский монастырь, где встретился с епископом Егорьевским Тихоном. 24 мая Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами.
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