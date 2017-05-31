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Путин снял ряд ограничений с Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых санкций в отношении Турции, в том числе глава государства частично возобновил соглашение об условиях взаимных поездок граждан. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года», - отмечается в документе.
Кроме того, глава государства снял запрет на найм турецких граждан на работу, например, в сфере строительства и организации туризма.
В начале мая Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о восстановлении торговых отношений. Однако Россия сохранила запрет на поставки турецких помидоров.
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