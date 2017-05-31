Путин снял ряд ограничений с Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых санкций в отношении Турции, в том числе глава государства частично возобновил соглашение об условиях взаимных поездок граждан. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, глава государства снял запрет на найм турецких граждан на работу, например, в сфере строительства и организации туризма.