Путин: мяч на стороне киевских властей

Инициатива в переговорах по ситуации на юго-востоке Украины находится в руках у руководства страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью Le Figaro

«Самое главное, что нужно сделать, — это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей, они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения», — сказал он.

Путин также назвал источником проблем на юго-востоке страны конфликт, произошедший в результате неконституционного захвата власти в Киеве в 2014 году.

Ранее Путин заявил, что санкции не помогут нормализации ситуации на Украине.