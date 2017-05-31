«Чем занимается Гидрометцентр?»: Матвиенко раскритиковала синоптиков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила разобраться, почему специалисты не смогли спрогнозировать ураган 29 мая, а также почему москвичей не смогли оперативно оповестить о буре. Об этом сообщает ТАСС

Соответствующие распоряжения она дала комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике.

«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», - сказала Матвиенко.

Сенаторы, по ее словам, должны продумать надо ли вводить регулирование вопроса на законодательном или нормативном уровнях.

В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 170 человек. Из-за природной стихии повалено 3,5 тысячи деревьев. Ветер также повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути.