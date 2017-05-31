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«Чем занимается Гидрометцентр?»: Матвиенко раскритиковала синоптиков
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила разобраться, почему специалисты не смогли спрогнозировать ураган 29 мая, а также почему москвичей не смогли оперативно оповестить о буре. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие распоряжения она дала комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике.
«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», - сказала Матвиенко.
Сенаторы, по ее словам, должны продумать надо ли вводить регулирование вопроса на законодательном или нормативном уровнях.
В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 170 человек. Из-за природной стихии повалено 3,5 тысячи деревьев. Ветер также повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие, по его словам, получат по 500 тысяч рублей.
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