Захарова на вопрос о преследовании геев в Чечне обратилась к Кадырову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге не стала отвечать на вопрос финского журналиста о ситуации с преследованием гомосексуалистов в Чечне. Расшифровка опубликована на сайте российского ведомства.

Журналист спросил, согласна ли Захарова с заявлениями чеченских властей о том, что в Чечне нет гомосексуалистов и как эта ситуация влияет на отношения России и ЕС

Представитель МИДа не стала отвечать на вопрос, но спросила имя и фамилию журналиста - Эрка Микконе.

Затем она повернулась лицом в камеру и обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросила организовать для журналиста "ознакомительную поездку в Чечню, где он смог бы найти ответы на все интересующие его вопросы".

Она подчеркнула, что это вопрос не для официального представителя российского МИДа. Журналист отметил, что в Москве "взял интервью у бежавших из Чечни людей" и у него "уже сложилось свое мнение исходя из услышанного".

Захарова же отметила, что МИД готов помочь журналисту с поездкой, а Кадыров, по ее словам, журналисту "не откажет".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что пока не получала обращений от потерпевших из Чечни с просьбой оказать им помощь.

В апреле "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.