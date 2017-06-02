Главные события у вас в почте
Путин пошутил в ответ на приветствие участников ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя.
"Вольно!" — сказал он.
В этом году в пленарном заседании ПМЭФ принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии, глава Молдавии.
Войдя в зал участники заседания встали и аплодисментами приветствовали российского лидера. Глава государства на это громко командным голосом сказал: "Вольно!", чем вызвал смех в зале. После этого Участники заняли свои места.
В этом году дискуссию модерирует американская телеведущая Мегин Келли. В своем приветственном слове она рассказала, что ей понравился Санкт-Петербург.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Оставить комментарий