Путин пошутил в ответ на приветствие участников ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя.

"Вольно!" — сказал он.

В этом году в пленарном заседании ПМЭФ принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди , федеральный канцлер Австрии, глава Молдавии.

Войдя в зал участники заседания встали и аплодисментами приветствовали российского лидера. Глава государства на это громко командным голосом сказал: "Вольно!", чем вызвал смех в зале. После этого Участники заняли свои места.

В этом году дискуссию модерирует американская телеведущая Мегин Келли. В своем приветственном слове она рассказала, что ей понравился Санкт-Петербург.