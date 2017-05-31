СМИ: Флинн представит сенату документы в рамках расследования по России

Как передает агентство со ссылкой на источник, Флинн передаст документы, которые относятся к его двум компаниям, а также некоторые личные документы, запрошенные комитетом в начале этого месяца. По словам источника, Флинн планирует представить документы на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что комитет сената США по разведке направил две новые повестки Флинну. Экс-советник Трампа по национальной безопасности отказался прийти в конгресс после первой повестки, сославшись на пятую поправку к конституции США, которая позволяет гражданину не свидетельствовать против себя самого.

Флинн вновь оказался в центре внимания, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предлагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна. Тем не менее, Коми до увольнения заявлял под присягой в конгрессе, что он не сталкивался с давлением.

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.