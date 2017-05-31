На границах России будут проверять отпечатки пальцев

Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев. Минкомсвязи уже разработало необходимое программное обеспечение (ПО). Как известно, в паспортно-визовых документах нового поколения (ПВДНП) изначально закладывалась возможность хранения биометрических данных в микрочипах. Информация об этом есть в отчетности министерства.

Минкомсвязи России спроектировало и разработало ПО для оперативного контроля ПВДНП. Как записано в документах министерства, данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. В том числе - для проверки принадлежности документов предъявителю "путем верификации папиллярных узоров пальцев рук". Разработки "позволят сотрудникам федеральных органов исполнительной власти производить оперативную проверку ПВДНП".

- Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Одна из целей проекта - повышение надежности пограничного контроля. В консульском департаменте МИД России сообщили, что в некоторых странах для получения российской визы иностранцы проходит дактилоскопию. Но такая возможность есть не во всех консульских учреждениях. Как пояснил "Известиям" зампредседателя профсоюза трудящихся-мигрантов Абдулмаджид Сурхаков, в России дактилоскопическую регистрацию проходят, в частности, иностранцы, обратившиеся за разращением на работу или патентом на трудовую деятельность. В феврале Федеральная миграционная служба сообщала, что такую регистрацию уже прошли 7 млн человек.

По статье 9 закона "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ" обязательной регистрации подлежат россияне, поступающие на воинскую службу, военнослужащие, сотрудники ФСБ , таможни и ряда других ведомств, спасатели, члены экипажей воздушных судов, граждане, не способные сообщить данные о своей личности, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые и осужденные, подвергнутые административному аресту. А также сотрудники вневедомственной охраны и сотрудники некоторых организаций, имеющие дело с оружием.

- Если инициативу решат реализовать, потребуется внести изменения в закон "О государственной дактилоскопической регистрации" и разработать положения о проверке отпечатков пальцев в мобильных условиях, - заявил "Известиям" руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов . - Следует четко прописать, когда это правомерно, иначе неоправданно широкое применение данного инструмента приведет к нарушению прав граждан, когда отпечатки пальцев будут сниматься без каких-бы то ни было оснований.

МВД и ФСБ России не предоставили оперативного комментария.