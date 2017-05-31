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На границах России будут проверять отпечатки пальцев
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Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев. Минкомсвязи уже разработало необходимое программное обеспечение (ПО). Как известно, в паспортно-визовых документах нового поколения (ПВДНП) изначально закладывалась возможность хранения биометрических данных в микрочипах. Информация об этом есть в отчетности министерства.
Минкомсвязи России спроектировало и разработало ПО для оперативного контроля ПВДНП. Как записано в документах министерства, данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. В том числе - для проверки принадлежности документов предъявителю "путем верификации папиллярных узоров пальцев рук". Разработки "позволят сотрудникам федеральных органов исполнительной власти производить оперативную проверку ПВДНП".
- Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Одна из целей проекта - повышение надежности пограничного контроля. В консульском департаменте МИД России сообщили, что в некоторых странах для получения российской визы иностранцы проходит дактилоскопию. Но такая возможность есть не во всех консульских учреждениях. Как пояснил "Известиям" зампредседателя профсоюза трудящихся-мигрантов Абдулмаджид Сурхаков, в России дактилоскопическую регистрацию проходят, в частности, иностранцы, обратившиеся за разращением на работу или патентом на трудовую деятельность. В феврале Федеральная миграционная служба сообщала, что такую регистрацию уже прошли 7 млн человек.
По статье 9 закона "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ" обязательной регистрации подлежат россияне, поступающие на воинскую службу, военнослужащие, сотрудники ФСБ, таможни и ряда других ведомств, спасатели, члены экипажей воздушных судов, граждане, не способные сообщить данные о своей личности, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые и осужденные, подвергнутые административному аресту. А также сотрудники вневедомственной охраны и сотрудники некоторых организаций, имеющие дело с оружием.
- Если инициативу решат реализовать, потребуется внести изменения в закон "О государственной дактилоскопической регистрации" и разработать положения о проверке отпечатков пальцев в мобильных условиях, - заявил "Известиям" руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. - Следует четко прописать, когда это правомерно, иначе неоправданно широкое применение данного инструмента приведет к нарушению прав граждан, когда отпечатки пальцев будут сниматься без каких-бы то ни было оснований.
МВД и ФСБ России не предоставили оперативного комментария.
В 2015 году правительство России утвердило положение о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система «Мир»). Ее задача - "повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета". В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфина России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранса России и Росморречфлота.
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