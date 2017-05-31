В Москве скептически смотрят на планы США создать «арабское НАТО»

В Москве не рассматривают всерьез идею создания военно-политического альянса на Ближнем Востоке, которую продвигает президент США Дональд Трамп как противовес Ирану. Об этом «Известиям» рассказали источники в российских дипломатических кругах.

«По сути, речь идет не столько об «арабском НАТО », сколько о «суннитском НАТО». Проблема в том, что на территории значительного количества арабских стран, в том числе во главе с суннитскими режимами, проживает также и шиитское население. В этой связи любые агрессивные действия военного характера против Ирана, считающегося оплотом шиизма, чреваты эскалацией ситуации на территории ряда стран, которые, по задумке, должны войти в военный блок», — пояснил собеседник издания.

Согласно плану Трампа, в новый военно-политический союз должны войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания, Турция, Пакистан, Малайзия и мусульманские государства Африки. Таким образом, это даже не столько «арабское», сколько «исламское НАТО». Всего к новому альянсу пригласили присоединиться около 30 стран.