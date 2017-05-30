Путин о планах НАТО увеличить военные расходы: с кем воевать собрались?

Президент РФ Владимир Путин заявил о противоречии в планах НАТО по увеличению вклада в оборону на фоне разговоров об улучшении отношений с Россией.

Об этом российский лидер заявил в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

"Соединённые Штаты, это хорошо известно, сегодня тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджет всех стран мира вместе взятых. Поэтому я прекрасно понимаю президента Соединённых Штатов, когда он хочет часть этой нагрузки переложить на своих союзников по НАТО", — сказал российский лидер, назвав такой подход "понятным и прагматичным".

Ранее на саммите НАТО в Брюсселе было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО.

"На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия", — отметил Путин.

Он добавил, что "на самом деле это не наше дело".

"Пускай НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность – делаем это надёжно, с перспективой на будущее, мы в себе уверены", заявил российский лидер.