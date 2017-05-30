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Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
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Владимир Путин ответил на вопрос французских журналистов о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Глава государства заявил, что «пока об этом рано говорить». Слова российского президента передает газета Le Figaro.
«Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить», — заявил Путин.
Путин добавил, что участие в выборах примут все кандидаты, «которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры». Президент отметил, что в России «все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией», и обещал сделать всё для того, «чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом».
15 мая 2017 года Путин не стал отвечать на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова об участии политика в президентских выборах 2018 года. В сентябре 2016 года журналистам Bloomberg российский президент также заявил, что пока рано говорить, станет ли он принимать участие в выборах. 14 апреля 2016 года Путин дал подобный ответ в ходе «Прямой линии». Согласно федеральному закону «О выборах президента РФ», баллотироваться в президенты можно как от партии, имеющей представительство в парламенте, так и в качестве самовыдвиженца. В последнем случае кандидату необходимо получить поддержку «группы избирателей», состоящей не менее чем из 500 россиян. Затем самовыдвиженцу следует собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей. Выборы президента России состоятся 11 марта 2018 года.
Политика
Комсомольская правда Bloomberg Le Figaro
Владимир Путин Дмитрий Смирнов
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