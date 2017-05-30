Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

Владимир Путин ответил на вопрос французских журналистов о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Глава государства заявил, что «пока об этом рано говорить». Слова российского президента передает газета Le Figaro

«Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить», — заявил Путин.

Путин добавил, что участие в выборах примут все кандидаты, «которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры». Президент отметил, что в России «все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией», и обещал сделать всё для того, «чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом».