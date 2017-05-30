Сотрудничество по Сирии с Парижем закончилось, не начавшись, заявил Путин

Россия готова к международному сотрудничеству по противодействию терроризму, о том, почему не получается, надо спросить у Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Figaro.

Накануне российский лидер посетил Францию, где провел первую встречу со своим российским коллегой Эммануэлем Макроном

"У Европы спросите", — ответил Путин на вопрос о том, почему не получается у России объединить усилия с Европой в борьбе с терроризмом.

"Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летии Организации Объединённых Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс", — добавил российский лидер.

Он напомнил, что после теракта в Париже в Россию приехал занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд

"Мы с ним договаривались о конкретных действиях. К берегам Сирии подошел авианосец "Шарль де Голль" . Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и все, "Шарль де Голль" развернулся и ушел куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись", — пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что Франция задействована в операциях в САР, но в рамках международной коалиции под руководством США.

"Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству.", — сказал Путин.