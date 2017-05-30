Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии

«Он (Плахотнюк — прим. «Ленты.ру») недавно ездил в Вашингтон, где встречался с рядом ответственных лиц Госдепартамента . Известно, в частности, что обсуждались меры по сокращению российского влияния на постсоветское пространство, на это должны быть выделены определенные средства. Соответственно, Плахотнюк заинтересован в проведении такой политики», — высказал мнение эксперт.

Лавренев отметил, что вокруг Плахотнюка сформировалось окружение единомышленников, второй «центр силы» — условно пророссийский — по его словам, сложился вокруг президента Молдавии Игоря Додона

Ранее в тот же день Додон призвал власти России не принимать поспешные меры в ответ на высылку дипломатов из республики и назвал произошедшее провокацией. Глава государства высказал мнение, что за произошедшим стоит Демократическая партия и ее «западные кураторы».

29 мая молдавский МИД объявил персонами нон-грата в Молдавии пятерых сотрудников российской дипмиссии.

Молдавия — парламентская республика, все ключевые решения принимают парламент и правительство. Президент исполняет по большей части представительские функции. В настоящее время между главой государства и кабинетом министров существует конфликт из-за разногласий по вопросам внешней политики.