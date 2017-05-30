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Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии
Владимир Плахотнюк
Фото: politmoldova.com
Обострения отношений Кишинева с Москвой и, в частности, высылка российских дипломатов из Молдавии выгодна окружению олигарха, лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка. Об этом во вторник, 30 мая, в интервью «Ленте.ру» сказал заведующий отделом Приднестровья и Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов.
«Он (Плахотнюк — прим. «Ленты.ру») недавно ездил в Вашингтон, где встречался с рядом ответственных лиц Госдепартамента. Известно, в частности, что обсуждались меры по сокращению российского влияния на постсоветское пространство, на это должны быть выделены определенные средства. Соответственно, Плахотнюк заинтересован в проведении такой политики», — высказал мнение эксперт.
Лавренев отметил, что вокруг Плахотнюка сформировалось окружение единомышленников, второй «центр силы» — условно пророссийский — по его словам, сложился вокруг президента Молдавии Игоря Додона.
Ранее в тот же день Додон призвал власти России не принимать поспешные меры в ответ на высылку дипломатов из республики и назвал произошедшее провокацией. Глава государства высказал мнение, что за произошедшим стоит Демократическая партия и ее «западные кураторы».
29 мая молдавский МИД объявил персонами нон-грата в Молдавии пятерых сотрудников российской дипмиссии.
Молдавия — парламентская республика, все ключевые решения принимают парламент и правительство. Президент исполняет по большей части представительские функции. В настоящее время между главой государства и кабинетом министров существует конфликт из-за разногласий по вопросам внешней политики.
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