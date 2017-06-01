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В России десятки тысяч таксистов не смогли выйти на работу
Зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что 1 июня на работу не смогли выйти тысячи таксистов, не имеющих прав российского образца. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Лысакова, водители боятся садиться за руль, потому что теперь им грозят непосильно высокие штрафы. Он добавил, что новый закон о запрете на работу для водителей с иностранными правами может повлечь за собой всплеск коррупции, так как компании начнут договариваться с ГИБДД.
Лысаков подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Минтрансе и субъектах РФ, которые не создали материально-техническую базу для пересдачи прав. Например, чтобы водители грузовиков могли пересдать права, необходимы грузовые площадки, но у большинства автошкол их нет.
Парламентарий подчеркнул, что в Москве более 50 процентов таксистов имеют иностранные права. Из-за того, что они не выйдут на работу, пострадать могут местные жители.
В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей, которые не имеет прав российского образца. За нарушения этого запрета физическим лицам грозят штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а юрлицам – до 50 тысяч рублей. Для получения российских прав водителям придется сдать экзамен, так как законопроект о продлении срока обмена национальных прав на российские пока не был одобрен.
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