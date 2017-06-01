В России десятки тысяч таксистов не смогли выйти на работу

По словам Лысакова, водители боятся садиться за руль, потому что теперь им грозят непосильно высокие штрафы. Он добавил, что новый закон о запрете на работу для водителей с иностранными правами может повлечь за собой всплеск коррупции, так как компании начнут договариваться с ГИБДД

Лысаков подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Минтрансе и субъектах РФ, которые не создали материально-техническую базу для пересдачи прав. Например, чтобы водители грузовиков могли пересдать права, необходимы грузовые площадки, но у большинства автошкол их нет.

Парламентарий подчеркнул, что в Москве более 50 процентов таксистов имеют иностранные права. Из-за того, что они не выйдут на работу, пострадать могут местные жители.

В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей, которые не имеет прав российского образца. За нарушения этого запрета физическим лицам грозят штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а юрлицам – до 50 тысяч рублей. Для получения российских прав водителям придется сдать экзамен, так как законопроект о продлении срока обмена национальных прав на российские пока не был одобрен.