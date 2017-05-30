В МИД России назвали контрпродуктивными попытки Киева уйти от реализации Минских соглашений

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в ходе встречи «нормандской четвёрки» на уровне замглав МИД в Берлине заявил о безальтернативности Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«С нашей стороны была подчёркнута безальтернативность минских договорённостей, контрпродуктивность попыток Киева уйти от их реализации через изменение форматов и привлечения в процесс урегулирования новых структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона акцентировала центральную роль контактной группы и её подгрупп в продвижении процесса урегулирования, а также выразила поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«Всеми сторонами отмечена важность строгого и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, отвода запрещённых Минскими соглашениями вооружений», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Как заявили в МИД, российская сторона подчеркнула необходимость безотлагательного снятия ведённой Киевом блокады Донбасса, которая ведёт к гуманитарной катастрофе.

«Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской контактной группы, которая по-прежнему остаётся ключевой для реализации договорённостей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине», — заключили в ведомстве.