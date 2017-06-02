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Путин обсудил с главой МИД ФРГ вопросы российско-германских отношений
Президент России Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудили на встрече в Константиновском дворце в Стрельне вопросы российско-германских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В конце рабочего дня в Константиновском дворце Владимир Путин принял министра иностранных дел Германии Габриэля, который прибыл на Петербургский международный экономический форум. Обсудили вопросы двусторонних российско-германский отношений", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Габриэль отправился в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. В программе поездки - встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой планируется обсудить, в числе прочих, ситуацию на Украине и в Сирии.
ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.
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