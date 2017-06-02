Путин обсудил с главой МИД ФРГ вопросы российско-германских отношений

"В конце рабочего дня в Константиновском дворце Владимир Путин принял министра иностранных дел Германии Габриэля, который прибыл на Петербургский международный экономический форум. Обсудили вопросы двусторонних российско-германский отношений", - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что Габриэль отправился в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. В программе поездки - встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым , на которой планируется обсудить, в числе прочих, ситуацию на Украине и в Сирии.