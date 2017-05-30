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Захарова прокомментировала слова Климкина о Пушкине
Мария Захарова заявила, что украинским властям еще рано «браться за Александра Сергеевича (Пушкина – прим. Рамблер)», так как «с Гоголем еще не разобрались». Заявление официальный представитель министерства иностранных дел сделала в своем аккаунте в Facebook.
«Павло (Павел Климкин, глава МИД Украины – прим. Рамблер), вы с Гоголем еще не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился», — написала Захарова.
30 мая Павел Климкин заявил, что после слов президента России Владимира Путина о «русской княжне Анне Ярославне» будет считать поэта Александра Пушкина украинцем, так как «Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений».
29 мая Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой французского короля Генриха I и стала одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.
Крымская область из состава РСФСР перешла в состав УССР 26 апреля 1954 года. Историки называют указ о передаче Крыма Украине личной инициативой Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В марте 2014 года Крым вошел в состав России по результатам референдума.
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