Посольство России раскритиковало Times за статью о встрече Путина и Макрона

В публикации, о которой идет речь, утверждается, что в ходе переговоров в Версале "Путину высказали в лицо" критику в связи с "вмешательством Москвы" во внутренние дела стран Запада (Putin faced a frontal attack — букв. Путин столкнулся с лобовой атакой). Формулировка, которую использовал автор, указывает на то, что в ходе встречи два лидера обсуждали эту тему, причем вовсе не в дружественном ключе.

В российском посольстве осудили Times за перекручивание фактов. "Было открыто сказано, что стороны не обсуждали "российское вмешательство в политику Запада". Прекратите разыгрывать драму, Times", — говорится в записи диппредставительства в Twitter.

It was explicitly stated that no "Russian meddling in western politics" was discussed. Stop dramatizing, @thetimes pic.twitter.com/lqe3EvQHUw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 мая 2017 г.

По итогам переговоров с Макроном Путин подчеркнул, что вопрос о мнимом вмешательстве Москвы в выборы каких-либо стран не поднимался. Уже после встречи — в ходе пресс-конференции — французский лидер заявил, что российские СМИ RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу, так как якобы "распространяли ложную информацию, клевету".