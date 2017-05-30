Россия оспорит решение ЕСПЧ по делу о думских выборах 2011 года

"Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях и исходит из того, что выборы в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций", - отметили в министерстве.

Минюст в течение трех месяцев подготовит позицию Москвы для обжалования данного решения в Страсбургском суде.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €38 тыс. по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года.