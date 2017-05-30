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Трамп: российские официальные лица наверняка смеются над США
Дональд Трамп предположил, что российские чиновники смеются над США. Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.
Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.
«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал Трамп.
На прошлой неделе издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что зять президента США Джаред Кушнер в конце 2016 года пытался во время переговоров с российским послом Сергеем Кисляком установить секретный канал связи с Москвой. В своей публикации журналисты ссылались на высокопоставленных чиновников, ознакомленных с данными американских спецслужб. В Кремле обвинения журналистов назвали «абсурдом». Трамп в связи с обвинениями обрушился с критикой на американские СМИ.
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