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Трамп: российские официальные лица наверняка смеются над США

Дональд Трамп предположил, что российские чиновники смеются над США. Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.
«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал Трамп.
На прошлой неделе издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что зять президента США Джаред Кушнер в конце 2016 года пытался во время переговоров с российским послом Сергеем Кисляком установить секретный канал связи с Москвой. В своей публикации журналисты ссылались на высокопоставленных чиновников, ознакомленных с данными американских спецслужб. В Кремле обвинения журналистов назвали «абсурдом». Трамп в связи с обвинениями обрушился с критикой на американские СМИ.
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