Трамп: российские официальные лица наверняка смеются над США

Дональд Трамп предположил, что российские чиновники смеются над США. Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.

«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал Трамп.