Додон попросил власти РФ не поддаваться на провокации кабмина Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник на пресс-конференции обратился к властям России с просьбой не поддаваться провокациям со стороны правительства республики в связи с высылкой российских дипломатов.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип , решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент Додон заявил РИА Новости , что осуждает такие действия молдавского правительства. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона и адекватно ответят на действия Кишинева.

"Уважаемые российские партнеры, в течение последних шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действия правительства Молдавии поспешные решения", — сказал Додон.