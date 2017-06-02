СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп практически сразу после прихода к власти поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с РФ, возврате ей заблокированной дипсобственности, а также других шагах по нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил новостной портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, этим действиям Трампа пытались воспрепятствовать сотрудники Госдепартамента администрации Обамы , которые на тот момент еще работали во внешнеполитическом ведомстве . По сведениям неназванных источников портала, узнав об упомянутых указаниях Белого дома, ряд сотрудников немедленно начали лоббировать в Конгрессе США принятие законопроекта, который бы заблокировал снятие рестрикций с Москвы или их смягчение.

"Белый дом вполне серьезно рассматривал одностороннее снятие санкций", - утверждает бывший координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид , который покинул свой пост в феврале текущего года. По его словам, буквально в первые недели президентства Трампа несколько сотрудников довели до его сведения, что им было поручено разработать комплекс мер по снятию с Москвы ограничений, и в этой связи они "умоляли Фрида сделать что- то, чтобы остановить" этот процесс.

Как сообщил Фрид, для оперативной разработки законопроекта он связался с рядом влиятельных сенаторов, в том числе с демократом Беном Кардином и республиканцем Линдси Грэмом . Кардин и Грэм 7 февраля представили документ, утвержденный представителями обеих партий, объяснив это тем, что Москва на тот момент не сделала ничего, чтобы заслужить снятие санкций, и при таком раскладе Вашингтон рисковал "потерять доверие европейских союзников и по всему миру". Между тем в результате разгоревшегося через несколько дней скандала вокруг экс- помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и его отставки срочности принятия документа уже не было, поскольку в случае снятия санкций вслед за громкой отставкой Белый дом бы неминуемо оказался в центре "политической огненной бури".

Информацию о том, что администрация рассматривала смягчение санкционного режима в отношении России в рамках более широкого плана пересмотра политики, подтвердил Yahoo News непоименованный представитель Белого дома. "Мы рассматривали вопрос пересмотра всех санкций, не только конкретно российских, - отметил он. - Все санкционные режимы имеют механизмы для смягчения". По его словам, в Белом доме "надеялись на то, что Москва воспользуется этим преимуществом", согласившись прекратить украинский конфликт, но российская сторона, по его словам, якобы этого не сделала.