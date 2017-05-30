ЕС готовится продлить антироссийские санкции

Антироссийские санкции, введенные Европейским союзом после воссоединения Крыма с РФ, будут пролонгированы. Об этом "Известиям" сообщили источники, близкие к руководству Европарламента . В Еврокомиссии «Известиям» рассказали, что до 23 июня Брюссель рассмотрит детали санкционной политики в отношении Москвы. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что в последнее время целый ряд европейских бизнесменов и политиков отмечают контрпродуктивность санкционного курса, пока ни одна из стран ЕС не готова взять на себя смелость стать инициатором его отмены.

Срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за Крыма истекает 23 июня 2017 года. В пресс-службе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини «Известиям» рассказали, что в рамках Совета ЕС (в него входят 28 министров правительств стран-членов Европейского союза) в ближайшее время будет рассмотрен вопрос продления ограничительных мер.

- До 23 июня необходимо принять решение по санкциям. Оно будет принято единогласно представителями всех государств-членов. После этого оно будет опубликовано в официальном журнале ЕС, - пояснила официальный представитель Федерики Могерини Майя Косьянчич

То, что будет принято решение о продлении санкций, «Известиям» сообщил источник, близкий к руководству Европарламента.

МИД Словакии "Известям" заявили, что Братислава уже имеет свое однозначное мнение по этому вопросу, однако отказались говорить, какую позицию страна займет при голосовании.

Зампредседателя комитета Европарламента (ЕП) по отношениям с Россией Йиржи Машталка отметил, что русофобия среди большинства верховных представителей ЕС настолько сильна, что в ближайшей перспективе изменения позиции по крымскому вопросу ожидать не стоит.

- Сейчас не найдется «храброго лидера», который выступил бы за снятие санкций. К тому же и председатель Европейского совета Дональд Туск занимает явно антироссийскую позицию. И это несмотря на то, что санкции имеют очевидно негативное воздействие на ЕС. Европейские лидеры будут продлевать санкции до тех пор, пока не поймут, что предприниматели отдельных стран всячески обходят ограничительные меры. Также Брюссель не снимет санкции пока это не сделают США, - пояснил "Известиям" Йиржи Машталка.

Евросоюз не признал результаты референдума 2014 года, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с Россией. В ответ на якобы «аннексию» Крыма, Брюссель ввел экономические ограничения, включая запрет на импорт товаров, произведенных в Крыму, запрет на инвестиции, а также на оказание туристических услуг на полуострове. Последнее продление европейских санкций состоялось 17 июня минувшего года.

Несмотря на официальную позицию Брюсселя и правительств государств-членов ЕС, Крым привлекает все больше зарубежных политиков и бизнесменов. За последний год на российском полуострове побывали делегации более чем из 40 стран, включая Австрию, Германию, Францию, Италию. Недовольство санкциями выражают и европейские предприниматели, которые видят инвестиционный потенциал полуострова. Однако давление со стороны европейского бизнеса не оказывает нужного эффекта на брюссельское руководство, которое продолжает блокаду Крыма.

- При принятии решения о продлении санкций можно ожидать стопроцентного консенсуса. Сейчас обсуждается лишь их эффективность, а не снятие. Санкции, однако не означают полной заморозки отношений с Россией. Стоит ожидать, что Брюссель все же будет стараться искать точки соприкосновения с Москвой. Невзирая на все противоречия, у России и ЕС существуют общие цели, например, борьба с международным терроризмом, - сказал «Известиям» депутат ЕП Томаш Здэховски.