«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России

Компания «Яндекс» не передавала персональные данные украинских пользователей российским спецслужбам. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании. «Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса"», — подчеркнули в пресс-службе.

В «Яндексе» заявили, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны.

Также в «Яндексе» отметили, что существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные, однако на это должно быть соответствующее решение суда, при этом сама компания должна счесть его обоснованным.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было», — заключили в компании.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила компанию «Яндекс Украина» в том, что ее сотрудники незаконно передавали в Россию персональные данные украинцев. Это якобы было установлено во время обысков в киевском и одесском офисах компании.

Обыски проводились по статье Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле планируют более детально разобраться в ситуации.