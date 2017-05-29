Путин подарил версальскому музею «Книгу ангелов»

«Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремленные в будущее», — написал Путин в книге почетных гостей после осмотра экспозиции.

По окончанию визита российский президент подарил музею копию «Книги ангелов» — Реймсского Евангелия.

«Это Евангелие, на котором приносили присягу многие французские короли... Когда Петр I приехал во Францию, ему дали эту книгу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому, что он знал древнеславянский и служил даже в церкви. Вот мы сделали копию для президента, и еще одну копию мы оставим здесь, в Версале», — сказал Путин.

Экспозиция «Петр Великий. Царь во Франции. 1717» откроется для публики 30 мая. Она подготовлена Эрмитажем к 300-летию первого визита российского монарха во Францию.

Путин прибыл с официальным визитом в Париж ранее в понедельник. Он провел переговоры с Макроном, которые продлились около трех часов.