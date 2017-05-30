Путин назвал провокацией заявления о применении химоружия сирийской армией

«На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению — это просто провокация. Асад этого оружия не применял», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что после факта применения запрещенного вооружения в Хан-Шейхуне российские власти обратились к американской стороне с предложением провести инспекцию аэродромов, с которых, по версии Вашингтона, взлетали самолеты сирийской армии. На инициативу Кремля в США ответили отказом. Путин согласился с позицией французского коллеги Эммануэля Макрона о «красной линии», которой является применение химического оружия. Российский президент предложил выстраивать общую политику в отношении тех, кто использует запрещенные методы ведения войны в арабской республике. Путин и Макрон провели встречу в Версале 29 мая, на которой, среди прочего, обсудили ситуацию в Сирии.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб ядовитый газ убил не менее 89 человек, еще не менее 557 человек пострадали. Вашингтон и ряд западных стран обвинили в организации атаки сирийскую армию. 7 апреля США под предлогом ответных мер нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В Кремле заявили, что атака на позиции сирийских войск поставила Россию и США «на грань боестолкновений».