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Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из Молдавии

В МИД РФ отреагировали на высылку дипломатов из Молдавии
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Высылка пятерых дипломатов РФ из Молдавии никак не относится к их работе. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — отметила она.
Ранее стало известно, что Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Их имена пока неизвестны.
Политика
газета "Известия"
МИД
Мария Захарова
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