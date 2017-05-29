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Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из Молдавии
Высылка пятерых дипломатов РФ из Молдавии никак не относится к их работе. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — отметила она.
Ранее стало известно, что Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Их имена пока неизвестны.
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