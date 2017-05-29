Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из Молдавии

«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — отметила она.

Ранее стало известно, что Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Их имена пока неизвестны.