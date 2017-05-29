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В Кремле не согласны со словами Макрона про RT и Sputnik
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказываниями президента Франции Эммануэлем Макроном о российских СМИ Sputnik и RT.
"Мы не согласны с такой оценкой", — сказал Песков РИА Новости.
Ранее Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету".
Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.
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