Молдавия высылает пять российских дипломатов

Молдавия выслала пятерых российских дипломатов. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анна Самсон. Об этом сообщает ТАСС

Самсон отказалась назвать имена дипломатов, объявленных в республике персонами нон грата. В посольстве России в Молдавии пока не комментируют ситуацию, сославшись на то, что «документ находится на стадии изучения». В марте 2017 года в МИД Молдавии заявили, что молдавские дипломаты «терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб», так как их «допрашивают, обыскивают». В ведомстве заявили, что до тех пор, пока сохраняется подобная ситуация, государственным служащим будет рекомендовано избегать поездок в Россию. В 2016 году власти Молдавии депортировали из Кишинева съемочные группы телеканалов «Россия 24» и «Звезда». Причиной высылки журналистов назывались проблемы с аккредитациями. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал тогда действия правоохранительных органов республики, назвав их «ненормальными».

26 мая Эстония депортировала двоих российских дипломатов. Власти прибалтийской республики объявили генконсула в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергея Сургаева персонами нон грата. В МИД России назвала действия эстонских властей «недоброжелательными и провокационными» и заявили, что не оставят их без ответа.