Путин: за вмешательством в выборы в США могут стоять американские хакеры

Президент России Владимир Путин считает, что за попытками вмешательства в выборы в США могли стоять американские хакеры, которые пытаются переложить вину на других. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC

"Ну, хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, - сказал он. - Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию".