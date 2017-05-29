Россиянам посоветовали дважды подумать перед поездкой в Черногорию

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», - заявила Захарова.

Захарова добавила, что версия властей Черногории о причастности Москвы к подготовке «государственного переворота» - это попытка «очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан». Представить МИД РФ отмечает, что российские граждане в Черногории могут столкнуться с угрозами и провокациями.

В октябре 2016 года появилась информация, что группа граждан Сербии, Черногории и России планировала устроить государственный переворот в Черногории. Начало переворота, в ходе которого должны были убить премьер-министра страны Мило Джукановича, было запланировано на 16 октября 2016 года. В феврале 2017 года следствие обвинило Москву в причастности к организации преступного заговора. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Москва планировала привести к власти оппозиционные силы, выступающие против вступления страны в Североатлантический альянс. В Кремле все обвинения отвергают. В ходе саммита НАТО 24-25 мая Черногория была принята в альянс. Предполагается, что окончательно 29-м членом военной организации страна станет 5 июня. Референдум о вступлении Черногории в НАТО не проводился.