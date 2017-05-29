СМИ возмутила матерная табличка в лавке Стерлигова

Новый магазин натуральных продуктов «Хлеб и соль» открылся в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице 23 мая. В этих «крестьянских бутиках» Стерлигов продает товары, произведенные в его хозяйстве. Цены на хлеб там доходят до тысячи рублей за буханку, а соль с Белого моря стоит 3500 рублей за килограмм. Также бизнесмен продает там изделия ручной работы, натуральную косметику и посуду.

На магазинах Стерлигова часто висят таблички о запрете на вход для геев. Впервые такой указатель появился в апреле 2017 года перед входом в петербургский магазин предпринимателя. На табличку пожаловался в полицию адвокат Аркадий Чаплыгин. По его мнению, в ней есть признаки мелкого хулиганства, а сама надпись, помимо обсценной лексики, имеет дискриминационное содержание. Сотрудники администрации Петербурга также были недовольны указателем и направили в магазин своих представителей, но они не обнаружили таблички.

Ранее Стерлигов рассказал «Ленте.ру» , что под оскорбительным словом, которое написано на его табличках, он имеет в виду тех людей, «у которых на лбу написано». «Мужчин, которые выглядят как женщины. Содомитов. Безбожников... Им мы говорим, что заходить не надо», - заявил он.

«Если на Стерлигова, например, подадут в суд за «оскорбление чувств социальной группы», он и его защитники, безусловно, начнут ссылаться на «ироничность» его поведения, а также заявят, что это наступление на его свободу слова. И то и другое — главные схемы распространения фашизма в нашем отечестве. Фашизм у нас теперь очень часто прикрывается чем-то вроде иронии, а также стойко проходит по линии свободы слова», - так написала «Афиша Daily» о табличке на новом магазине Стерлигова.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» рассказал изданию The Village , что формально вывеска на «Хлебе и соли» подпадает под действие статьи 5.62 Кодекса об административных нарушениях (дискриминация по признаку принадлежности к определенной социальной группе). Для юрлиц нарушение этой статьи грозит штрафом до ста тысяч рублей. В то же время Корчаго отметил, что надпись на табличке «можно расценивать как шутку». «Например, если бы там было написано «Дурам вход воспрещен», вряд ли кому-то пришло бы в голову жаловаться и относить себя к этой категории», - пояснил он.

По словам юриста, также необходимо учитывать, «предпринимаются ли какие-то реальные действия» по ограничению входа в магазин для геев.