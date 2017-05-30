Маккейн заявил, что Россия опасней террористов ИГ

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия несет большую угрозу, чем террористы «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России).

«Думаю, Россия самая главная сейчас угроза. Более значимая, чем ИГ (запрещено в России). Я думаю, что ИГ (запрещено в России) может творить ужасные вещи. Но именно русские попытались уничтожить основу демократии, изменить исход выборов в Америке», – сказал Маккейн в эфире австралийского телеканала ABC

Тем не менее Маккейн признал, что нет никаких доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в США или во Франции, но он уверен, что «русские пытались и продолжают пытаться влиять на выборы».

Также он отметил, что надеется на усиление давления на Москву и введение новых санкций.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы вмешательстве в дела других государств, отмечая полную бездоказательность подобных заявлений.