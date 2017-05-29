Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства с 2018 по 2027 годы.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Объявить 2018 — 2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», — говорится в указе.

Отмечается, что решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.