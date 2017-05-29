Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизации

Государство должно выходить из добывающих активов. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин

"Нужно продавать миноритарные (государственные пакеты - прим. ред.), но в каких-то ситуациях мы будем отказываться и от контроля", - сказал он, пояснив, что государство должно выходить из тех отраслей, где присутствует конкуренция с частным сектором.

"Оставаться только в области, которая связана с вопросами национальной безопасности.

Поэтому в финансовом секторе нужно уходить, в нефтяной (сфере - прим. ред.) нужно уходить. Со временем когда-то это и в газовой произойдет, во всех других добывающих активах", - сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что российские власти должны быть более открыты в сфере приватизации для иностранных инвесторов.

"Наша страна в отличие от развитых стран имеет большой объем государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а этот ресурс (средства - прим. ред.) вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но, это нужно быть более открытой страной, пригласить, в том числе иностранцев. Не только, чтобы российские компании покупали", - сказал он.

Цена на нефть и курс рубля

Стабилизация цен на нефть будет происходить в течение одного - трех лет, балансировка будет происходить в диапазоне $40-55 за баррель. Такой прогноз дал бывший министр финансов РФ.

"Цены будут искать новый уровень равновесия. Это уже происходит в течение двух последних лет, это еще будет происходить как минимум один, два, три года, может быть. Так что мы можем увидеть разные цены: и 40, и 55. И к той, и другой цене нужно готовиться", - сказал он.

По мнению Кудрина, рубль в концу 2017 года может ослабнуть до уровня чуть больше 60 руб. за $1 при сохранении сегодняшних цен на нефть.

"Если цена (на нефть) будет на нынешнем уровне - $56-57, то рубль немного даже ослабеет к концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар", - сказал он.

Повышение МРОТ и пенсий

Глава ЦСР поддерживает повышение МРОТ до прожиточного минимума.

Он также заявил о том, что пенсии в России в ближайшие 6 лет должны вырасти на 30%, но это невозможно без повышения пенсионного возраста.