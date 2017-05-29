Спецпосланник президента Южной Кореи передал ему ответное послание от Путина

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу со специальными посланниками, которые вернулись в Сеул после официального визита в Россию, передает "Ренхап".

Отмечается, что южнокорейский президент принял в своей резиденции представителя Демократической партии "Тобуро" Сона Ён Гиля, который недавно вернулся из поездки в Москву, где он передал послание Мун Чжэ Ина президенту России Владимиру Путину

Во время совещания Сон Ён Гиль проинформировал Мун Чжэ Ина о деталях поездки в Россию и встречи с Путиным, а также передал главе государства ответное послание от президента России.