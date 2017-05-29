Карасин: РФ потребует от Украины незамедлительной отмены блокады с Донбасса

РФ потребует от Украины незамедлительной отмены блокады с Донбасса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который будет представлять российскую сторону.

По словам Карасина, участники встречи "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) в Берлине 30 мая заслушают представителей ОБСЕ и руководителей рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Завтра пройдет встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки", - подтвердил он. - Подобный механизм прописан в декларации четырех лидеров - сразу после минских договоренностей в 2015 году была принята декларация президентов России, Франции, канцлера Германии и президента Украины. Мы достигли того, что периодически будет встречаться так называемый "контрольный механизм" на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать все, что происходит и давать импульсы для ускорения".

"Собственно для этого мы завтра и соберемся, - добавил дипломат. - Заслушаем и представителей ОБСЕ и руководителей всех рабочих групп, обменяемся суждениями".