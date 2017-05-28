Президенту России Владимиру Путину доложили об успешном первом полете МС-21. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . По его словам, курирующий вопросы обороны вице-премьер доложил об успешном пробном полете главе государства по телефону.

"Наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут" , генеральному директору - генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием", - отметим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в Иркутске был проведен первый полет ближне-среднемагистральнего самолета МС-21. На кадрах записи, которая была опубликована на видеохостинге Youtube, запечатлена посадка лайнера.

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. В компании "Иркут" заявили, что через три года намерены ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 г. - нарастить темп до 70 машин в год.