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Жириновский назвал Бжезинского "главным врагом России"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критическими заявлениями в отношении экс-советника по нацбезопасности экс-президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского, который скончался 27 мая. Об этом говорится в заявлении российского политика, которое поступило в "Газету.Ru".
"Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сделать плохо России. Он инициатор создания этнического оружия против русских", - отметил Жириновский.
По его словам, нет "более злобного человека, который испытывал бы такую сильнейшую ненависть по отношению к России".
Жириновский рассказал, что встречался с Бжезинским в Барселоне на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Тем не менее лидер ЛДПР продолжил негативные высказывания, добавив, что Бжезинский "нанес самый большой ущерб российско-американским отношениям".
"Теперь он ушел и будем надеяться, что его влияние окончательно исчезнет", - заключил российский политик.
Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью "настоящего друга Украины" Бжезинского.
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