"Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сделать плохо России. Он инициатор создания этнического оружия против русских", - отметил Жириновский.

По его словам, нет "более злобного человека, который испытывал бы такую сильнейшую ненависть по отношению к России".

Жириновский рассказал, что встречался с Бжезинским в Барселоне на сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Тем не менее лидер ЛДПР продолжил негативные высказывания, добавив, что Бжезинский "нанес самый большой ущерб российско-американским отношениям".

"Теперь он ушел и будем надеяться, что его влияние окончательно исчезнет", - заключил российский политик.