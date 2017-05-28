Макрон заявил, что с уважением относится к России

Новый президент Франции Эммануэль Макрон накануне визита российского лидера Владимира Путина заявил, что с уважением относится к России. Об этом он сказал в интервью Journal Du Dimanche .

Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом в рамках дипломатических отношений между нашими странами, насчитывающими уже 300 лет , - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что планирует провести с Путиным требовательный диалог , в ходе которого будет затронуты все важные проблемы.

Макрон также подчеркнул, что не верит в политику силы и публичной перебранки, но верит в двусторонние диалоги.

Дональд Трамп , президент Турции и президент России - все они придерживаются политики силы, но это меня не пугает. Я не верю в дипломатию публичной перебранки, я верю в двусторонние диалоги. Но в ходе таких диалогов я не уступаю наших позиций: именно так следует заставлять уважать себя , - отметил французский лидер.

Также Макрон рассказал о своей первой встрече и первом рукопожатии с президентом США Дональдом Трампом. Французский президент назвал это моментом истины .