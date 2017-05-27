Депутат ГД назвал непродуктивным заявление G7 по санкциям против России

«Я думаю, это непродуктивное решение. Вместо того чтобы оказывать давление на Украину для того, чтобы как можно скорее добиваться реализации минских соглашений, пытаются вводить санкции против России. Это неразумно»,— сказал Алексей Чепа.

По его словам, непонятно, кому санкции наносят больше вреда.

Сегодня в Италии завершился саммит G-7. Участники приняли итоговую декларацию, заявив, что готовы усиливать санкции против России в случае несоблюдения минских соглашений и ухудшения ситуации на Украине.