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Депутат ГД назвал непродуктивным заявление G7 по санкциям против России
Заявление о возможном усилении санкций против России является непродуктивным. Саммиту «Большой семерки» следовало бы обратить внимание на украинские власти, нарушающие минские соглашения. Так считает заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости.
«Я думаю, это непродуктивное решение. Вместо того чтобы оказывать давление на Украину для того, чтобы как можно скорее добиваться реализации минских соглашений, пытаются вводить санкции против России. Это неразумно»,— сказал Алексей Чепа.
По его словам, непонятно, кому санкции наносят больше вреда.
Сегодня в Италии завершился саммит G-7. Участники приняли итоговую декларацию, заявив, что готовы усиливать санкции против России в случае несоблюдения минских соглашений и ухудшения ситуации на Украине.
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