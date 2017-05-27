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В Совфеде считают паранойей слова Порошенко о «щупальцах Кремля»
Франц Клинцевич
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что слова украинского лидера Петра Порошенко о «щупальцах Кремля» являются проявление паранойи.
«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — цитирует ТАСС Клинцевича.
Сенатор отметил, что существует русский мир «как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действовало огромно».
«И вот эти «щупальца» обрезать в принципе невозможно», — заключил он.
Ранее Порошенко заявил о необходимости Запада противостоять российской «угрозе» в киберпространстве.
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