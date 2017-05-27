В Совфеде считают паранойей слова Порошенко о «щупальцах Кремля»

«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — цитирует ТАСС Клинцевича.

Сенатор отметил, что существует русский мир «как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действовало огромно».

«И вот эти «щупальца» обрезать в принципе невозможно», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил о необходимости Запада противостоять российской «угрозе» в киберпространстве.