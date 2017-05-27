Крым "философски реагирует" на продление западных санкций, которые хоть и подтормаживают развитие полуострова, но не способны его остановить, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников

Санкции в отношении Крыма были введены три года назад после воссоединения полуострова с Россией и с тех пор автоматически продлеваются.

"Раз санкции продляются дальше, то мы должны реагировать на них абсолютно философски и развиваться в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Без санкций мы, наверное, развивались бы быстрее, но санкции только подтормаживают наше развитие, они не являются доминантой, они не создают условий для инвестиционного голода, они не создают условий для прекращения деятельности. Они усложняют жизнь, но что не убивает, делает нас сильнее. Я исхожу из этого философского принципа", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, первые три года для крымского бизнеса режим введения санкций стал больше благом, так как были созданы специальные меры поддержки.

"Режим свободной экономической зоны, и через какое-то время режим санкций, помог нашим местным предприятиям провести модернизацию — это база, на которой региональная экономика может двигаться дальше", — подчеркнул министр.