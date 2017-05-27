NYT: Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США за иммунитет

По данным трех анонимных источников издания в конгрессе, предложение Дерипаски сотрудничать с комитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса США поступило недавно. В обмен на дачу показаний российский бизнесмен просит полный иммунитет. Как сообщили источники, члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР ".

При этом газета не приводит этому никаких доказательств.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на бизнесмена Олега Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Миллиардер назвал публикацию клеветой и подал иск в суд.